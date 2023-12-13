簡訊一覽
●向本港供應東江水的粵海投資(00270)披露，就2024至2026年之香港供水協議之條款的文件已提呈立法會發展事務委員會，按每年供水量上限8.2億立方米計，基本水價分別為51.36億元、52.59億元及53.84億元，3年合計水費157.79億元，較2021至2023年的合計水費增加6.24%。港府計劃在現有協議於今年底期滿前，與廣東省政府簽訂新協議。
●中石化油服(01033)旗下虎林─長春天然氣管道工程施工總承包第二段項目中標金額13.89億元人民幣，佔去年營業收入1.88%，尚待正式簽約。
●盈健醫療(01419)公布，於截至今年9月底止季度料錄收益約1.41億元，按年大減66.51%。
●港鐵公司(00066)旗下黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE昨日起作首階段試業，率先開放商場地下樓層，涉及商戶約30間，當中包括餐飲食肆、生活用品及民生服務設施等，佔總樓面面積約20%。車站B出入口新通道亦於昨天啟用。
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