產經

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●向本港供應東江水的粵海投資(00270)披露，就2024至2026年之香港供水協議之條款的文件已提呈立法會發展事務委員會，按每年供水量上限8.2億立方米計，基本水價分別為51.36億元、52.59億元及53.84億元，3年合計水費157.79億元，較2021至2023年的合計水費增加6.24%。港府計劃在現有協議於今年底期滿前，與廣東省政府簽訂新協議。
●綠地香港(00337)首11個月之合約銷售約148.52億元（人民幣‧下同），按年增長5.82%。同業建業地產(00832)11月合約銷售額8.9億元，按年下降18.1%；首11個月合約銷售總額136億元，按年降37.6%。另深圳控股(00604)11月合約銷售額6.57億元，按月跌83.7%，按年跌42.5%，首11個月合約銷售約238.26億元，按年升117.2%。
●中石化油服(01033)旗下虎林─長春天然氣管道工程施工總承包第二段項目中標金額13.89億元人民幣，佔去年營業收入1.88%，尚待正式簽約。
●盈健醫療(01419)公布，於截至今年9月底止季度料錄收益約1.41億元，按年大減66.51%。
●港鐵公司(00066)旗下黃竹坑站商場THE SOUTHSIDE昨日起作首階段試業，率先開放商場地下樓層，涉及商戶約30間，當中包括餐飲食肆、生活用品及民生服務設施等，佔總樓面面積約20%。車站B出入口新通道亦於昨天啟用。
●胡潤研究院首次發布男企業家榜，由農夫山泉(09633)董事長鍾睒睒以4,500億元（人民幣‧下同）財富居胡潤百富榜中男性企業家首席之位；騰訊控股(00700)主席馬化騰居次；拼多多創始人黃崢排第三；長和系的李嘉誠與李澤鉅以2,100億元財富排第7位；而阿里系創始人馬雲及其家族排第10。值得留意，首50名男企業家中，居住香港的最多，有10個，其次是北京有7位，深圳及杭州各有5位，成都及上海各3位。
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