比特幣坐過山車 單日被平倉35億

憧憬美國近年最激進的加息周期快結束，加密貨幣今年鹹魚翻生，擺脫去年幣圈連串「爆煲」事件的陰影，「一哥」比特幣（Bitcoin）爆升最多1.7倍。不過，在聯儲局本周議息前，比特幣價格出現調整，周一曾由即市高位冧8.33%，幸好守住每枚4萬美元大關，周二曾回升2.23%，高見42,053美元。

專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的Coinglass指出，大約4.55億美元（約35.49億港元）的比特幣長倉被平倉，為9月中後單日最多。

市場對比特幣周一暴瀉的確切起因莫衷一是，傾向相信是今年飆升逾倍後，投機者在聯儲局議息會議前夕稍為「食胡」。造市商預期，比特幣未來幾星期也會出現波幅類似的波動，尤其是監管機構決定是否批准現貨比特幣ETF（交易所買賣基金）的限期下月到來。業界相信，美國證交會（SEC）下月會批准一批相關基金。

有基金界認為，比特幣周一急挫並無太大啟示，基本面不變，頂多是技術上遇阻力，「可以小注買入」。另一推高比特幣的因素是下年礦工所收取的代幣回報將減半，這個4年一度的安排旨在將比特幣的數量限制於最多2,100萬枚。

薩國將推Bitcoin計價債券 首個以比特幣為法定貨幣的國家薩爾瓦多再獻新猷，其監管機構批准俗稱「火山債券」（Volcano Bond）的比特幣計價債券，預計來年首季發行，當局直言這只是「薩爾瓦多在比特幣新型資本市場的開端」，據報用途包括償還國家債務和興建「比特幣城」。另一邊廂，瑞士南部意大利語區的小鎮盧加諾（Lugano）接受比特幣和泰達幣交稅和支付市政費用。

同樣被視為避險之選的黃金價格反覆靠穩，現貨金續在每安士2,000美元浮沉，昨曾見1,996.59美元，升0.74%。