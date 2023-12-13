日股明年底睇衝三萬八

野村估MSCI中國漲兩成 惟存挑戰 日資投行野村今年中預測日經平均指數年底見34,000點，至今看來預測大致應驗。該行現把明年底的目標設於38,000點，比周二收市高15.69%。不過，該行並未因為是日資投行而特別唱好日本，更預計國際最常用的中資股指標MSCI中國指數有兩成潛在升幅，可是把握相對較低，主要是中國中長期面臨多項挑戰。

日本央行下周是否放棄負利率的消息滿天飛，日經指數周二曾漲1.15%，高見33,172點，收市升0.16%，報32,843點。由於傳聞日央行下周議息不急於加息，三菱日聯金融集團及瑞穗金融集團分別跌1.6%及1.4%。

Yen兌每美元勢升至139 野村相信，日央行最快明年1月結束負利率，並在明年4月退出孳息率曲線控制（YCC），又謂工資增長周期已建立起來，預期貨幣政策的轉變有望帶動日圓兌每美元在明年首季升至139，比周二即市低位高約5%。每百日圓兌港元昨高見5.3751。

野村外匯策略部主管陳立偉指，現時美元估值過高26%，反觀日圓被低估了22%，預計日圓的弱勢部分會在明年扭轉，一大誘因是貨幣政策轉向帶動資金回流。隨着美國減息預期升溫，預期美匯指數明年上半年貶值約3.5%，全年拉勻計貶約5%。

之所以預測日股來年能直逼1980年代末泡沫爆破前的高位（38,957點），野村的理據包括更多環球資金流入，作為分散風險之選。

事實上，野村的立論基礎還有擺脫通縮後，日企漸漸不再為加價愧疚；以及東京證券交易所逼上市公司重視股價，如出售交叉持股。就在昨天，日產以接近1,200億日圓從法國大股東雷諾手上回購約5%股份，然後一併注銷，可望提高每股盈利和市帳率。

野村全球宏觀研究主管及全球市場研究部聯席主管蘇博文（Rob Subbaraman）補充，亞洲明年有望跑贏，部分原因乃美國的經濟前景黯淡，未有太多財政支持。受惠半導體行業復甦，該行看好南韓股票甚至多於台股，主要是前者估值較佳且政治風險較低。

亞洲企業盈利料飆18% 該行亞太區股票策略師Chetan Seth表示，MSCI亞洲（除日本外）指數明年底目標為673，較現水平有9至10%的潛在升幅，主要基於預期亞洲企業盈利明年將有18%的強勁增長、資金流入情況大幅改善，以及半導體板塊持續復甦。

中資股亦不輸蝕，Seth稱，MSCI中國指數明年的合理估值為65，較現水平還有潛在兩成升幅，至少到明年首季仍看好中國股票，認為很多風險已被計入。不過，中國的挑戰着實不小，視乎未來幾個月進展，屆時對中資股的看法可能再改變。

野村證券中國首席經濟學家陸挺相信，中國經濟明年春季或進一步放緩，對未來兩季看法相對審慎，主要是服務業的積壓需求動力減退，而且房地產需要更多時間復原，市民對於買樓信心未回復，發展商買地意欲低企，對經濟形成拖累，外需疲軟亦拖累出口。此外，太陽能板、電動車電池等原材料價格大跌，或降低明年相關行業的投資。