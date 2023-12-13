小米炮轟華為常務董事

集團澄清，龍骨轉軸是小米自研的全新一代摺疊轉軸，業內首創3級桿組結構，由此帶來更精密、更堅固可靠的卓越摺疊品質；強調雙旋水滴鉸鏈屬於二級桿組、3構件4低副的設計方案，而小米的龍骨轉軸使用3級桿組、5構件7低副設計，無論是設計思路，還是機械結構，其自研的龍骨轉軸與余承東所宣稱的所謂雙旋水滴鉸鏈完全不同；而且雖然雙旋水滴鉸鏈申請專利日期較早，但公開日期卻遲於龍骨轉軸發布日，而且余承東所屬公司至今仍未量產使用3級桿組的摺疊手機。

斥抹黑同行 誤導公眾 值得留意的是，小米聲明中未有直接點名余承東所屬公司華為的名稱，但就直斥余承東「抹黑同行、誤導公眾」，促請他要保持科學和嚴謹。

事緣今年華為重返智能手機市場，與小米再掀直接競爭，近日更爆發口水戰，皆因華為本周舉行宣傳會－－花粉年會，余承東斥有友商抄襲華為知識產權，將雙旋水滴鉸鏈直接變成所謂的龍骨轉軸，批評「龍骨是不存在的」；又稱華為明年將推出顛覆性產品。

雖然余承東沒有明確提及小米，但龍骨是小米在8月首發於其摺疊屏手機MIX Fold 3上的鉸鏈設計名稱，具體名為龍骨轉軸，故外界認為其言論矛頭直指小米。