華為智能汽車公司 傳洽平治奧迪入股

華為正積極推進其智能汽車業務，外媒引述消息指，該企已詢問外資同業平治（Mercedes-Benz），以及福士（Volkswagen）旗下奧迪（Audi），是否有興趣購買其智能汽車軟件和零部件公司的小量股份。

冀減輕地緣局勢影響 市場認為，此舉旨在將合作關係擴展到中國品牌以外，同時希望引入外國投資者，有助於保護業務免受地緣政治緊張局勢的進一步影響。

消息指，華為最近幾周與平治舉行初步會談，同意向平治出售智能汽車業務3至5%的股份，估值有待協商，惟據報平治不太感興趣，因該公司希望繼續掌管自家軟件，以維持高端品牌定位，而不是外包給供應商。

至於奧迪的態度尚未明確，有指奧迪和華為正計劃合作為奧迪開發自動駕駛技術，料將從2025年起應用於在內地市場銷售的汽車，並將由奧迪與一汽集團的合資企業負責生產。

華為上月宣布，將分拆成立4年的智能汽車解決方案（IAS）業務部門（BU），該部門正努力成為智能電動汽車（EV）軟件和零部件的主要供應商，有指估值介乎280億至350億美元。