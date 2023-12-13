六成在華英企指營商趨困難

內地經濟從疫後回復不似預期，加上對地緣政治的考慮，令到在華的英國商人對未來一年增加投資感到猶豫。中國英國商會訪問逾300名會員的年度調查顯示，60%受訪者表示感到內地經濟的負面壓力，雖然較去年收窄6個百分點，但仍較疫情期間的2020年的24%和2021年的26%數字高出逾一倍。

該調查是在過去兩個月內進行，有60%的在華英國商人認為過去一年在內地開展業務變得更加困難。其中78%的公司認為原因在於經濟因素，這包括全球經濟放緩，以及中國重新開放後經濟復甦弱於預期的影響，使營商環境轉壞。

另外，53%歸咎地緣政治，直言這使到明年的前景變得不確定。雖然也有43%歸因於監管因素，但認為近期內地監管當局主動與商人對話是好事。此外，55%受訪者表示內地的房地產行業放緩，對投資產生了負面影響甚至令人擔憂。

英工資增幅遜預期 英國本土方面，英國國家統計局（ONS）公布按國際勞工組織（ILO）標準計算的失業率，在截至10月底止的3個月為4.2%，與9月底止的3個月持平，也符合市場預期。不過，當地連獎金工資按年增幅由9月的8%，放緩至10月的7.2%，也遜於預期的7.7%。在好壞參半的勞動數據公布後，英鎊匯價升約0.15%至1.2572美元，或9.8167港元。

此外，英倫銀行公布巴塞爾資本協定3.1計劃，將對銀行實施更嚴格的資本要求，英國銀行必須將資本增加約3%以吸收意外損失，預計新規於2025年7月實施。