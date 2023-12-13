碧桂園境內債避過違約

4董事齊劈年薪至12萬 據深交所披露，碧地在昨日有兩筆發行總額各為8億元（人民幣‧下同）及兩億元的公司債應支付本期利息，且同日為該批債券回售權的生效日，投資者可據此要求在明年債券到期之前提前兌付。「22碧地03」債券持有人回售結果顯示，沒有持有人選擇回售，即會繼續持有。

內媒指，「22碧地02」及其信用保障憑證投資者座談會近日召開，座談會旨在與參會機構探討碧地償債資金籌措及風險緩釋相關安排，有指大多數碧地債券持有人同意不行使這項回售權。

碧桂園楊氏家族支持公司的另一舉措就是減薪。主席楊惠妍、其同為執行董事的胞妹楊子瑩，以及身為非執行董事的楊惠妍丈夫陳翀，主動提出年度薪酬分別由37萬元、200萬元及37萬元，一律降至12萬元。2016年豪言公司「日買一地」的執董兼總裁莫斌，亦主動提出讓自己的年薪由300萬元劈至12萬元。以上調整已於11月1日生效。

萬達商管獲太盟再投資 除了碧桂園境內債大步檻過之外，萬達集團旗下珠海萬達商管亦化險為夷。

萬達集團官方網站顯示，太盟投資集團（PAG）昨日與大連萬達商管集團簽署新投資協議，也意味着萬達商管今年底上市的對賭危機解除。

太盟等投資者於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約380億元人民幣，其中太盟的投資額約為28億美元（相當於約180億元人民幣），相關投資者在原投資安排中享有到期贖回權。

據新協議，太盟將聯合其他投資者在2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資；大連萬達商管持股將降至40%，仍為單一最大股東，太盟等數家現有及新進投資者股東參與投資，總計持股60%。據了解，對於上市問題，新投資將不再設置對賭協議。