美減息預期降溫 道指早段偏軟

當美國聯儲局開始今年最後一次議息之際，美國勞工部公布，11月份當地消費物價指數（CPI）按年漲3.1%，漲幅比10月縮0.1個百分點，符預期，撇除食品及能源後的核心CPI按年升4%，漲幅與10月持平，符預期。減息預期略降溫，美股周二早段反覆，道指曾跌31點，報36,373點；標指曾跌14點，報4,608點；納指曾跌47點，報14,385點。

法國CAC 40指數周二創下歷史盤中新高，高見7,582點，以此計算今年升逾17%，即使今年早前引領大市的LVMH現在變成落後股，同業卡地亞的母企開雲集團更錄負回報，但愛瑪仕和歐萊雅漲逾三成。法資的東方匯理資產管理認為，法股呈強乃債息和通脹回落提振市場氣氛所致，不見得派對能維持很久，除非有證據顯示經濟增長強勁。

孩之寶擬解僱千一人 企業消息方面，孩之寶眼見其玩具的銷情在假期購物旺季偏軟，擬解僱1,100人，等於今年較早前總人手的17%，內部通告還提到「近期的逆風勢延續至2024年」，拖累股價早段跌3.25%。

券商Wedbush豪言蘋果公司（Apple Inc.）市值明年突破4萬億美元，指調查後發現，就算iPhone在內地所面對的競爭或有所加劇，不見得iPhone在亞洲的需求減弱，預料明年全球發貨2.3億至2.4億部，更謂服務收入部門估值1.5萬億至1.6萬億美元。Apple股價早段跌0.75%。

甲骨文截至11月底止季度雲服務相關收入按年升25%，低於公司預期，本財季收入增長指引為6至8%，亦不及預期，股價瀉11.36%。

首筆根據《晶片法案》的晶片廠補貼終於發放，商務部長雷蒙多料一年後會有超過10個項目獲批補貼，英特爾（Intel）回吐1.66%，格芯則續升1.13%。