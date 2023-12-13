內地來年GDP望增5%

滬綜指收復三千關 人幣前景看俏 繼中央政治局會議在上周五召開之後，市場討論重點放在內地2024年經濟增長要求及工作，外媒消息指大部分政府顧問贊成將明年經濟增長目標定於約5%。中國銀行研究院發表報告預期，內地經濟將向潛在增速水平回歸，預計2024年國內生產總值（GDP）按年增長5%左右。

受明年內地經濟有望回升向好等消息刺激，滬綜指昨日由跌轉升，收復3,000點大關，更以全日最高位3,003點收市，連漲3個交易日，再升0.4%。不過，外資經滬、深股通淨沽出50.23億元（人民幣‧下同），連續兩日走資；且兩市主板全日交投亦見淡靜，僅錄7,874億元，按日縮減逾一成。

若明年刺激經濟方案能大幅提振市場預期，對人民幣匯價前景亦有利。因此，即使昨日由官方開出的中間價報7.1174兌每美元，按日續跌11點子，但在岸價昨午4時30分仍收報7.1744，單日升26點子。

標普憂內銀信用風險增 面對房地產和地方債務危機，加上全球經濟增長放緩和地緣政治緊張局勢，疫後中國經濟一直難以實現疫前的強勁復甦。國際評級機構標普認為，明年內地將進入清理房地產問題的最後階段，且經濟增速放緩，將繼續給負債纍纍的地方政府帶來壓力，這將進一步加劇內銀、地方政府融資平台（LGFV）和開發商之間的信用風險。

惟標普補充，並非所有內銀、LGFV及房企都受負面影響。例如，大型國有銀行的表現將比小型區域銀行好得多，尤其是較弱地區的銀行；收入較低且對土地收入依賴程度較高的城市面臨的風險更大等。這令市場關注明年中國將如何處理貨幣、財政和各種產業政策。

中國銀行研究院就預計，今、明兩年內地GDP增長分別約5.3%、5%，而明年外部環境或有所改善，內地穩增長政策效果將繼續顯現。而2024年是實現「十四五」（第14個5年）規劃目標的關鍵之年，短期需求不足與中長期結構性問題相互交織，穩增長壓力依然存在。

中行估續放水降存款息 該院續指，未來要把短期穩增長和中長期促改革結合起來，確保經濟持續穩定增長。同時，要努力營造穩定和諧有利的外部發展環境；發揮積極財政政策作用，推動內地需求持續回升，提振市場信心，穩定市場預期；堅持市場化改革方向不動搖，處理好政府與市場關系，更好激發市場主體活力，增強經濟內生增長動力。

據其預測，明年新增信貸投放將維持中高速增長，社會融資成本保持在較低水平，資本市場動能增強。貨幣政策方面，料將通過降低存款準備金率、擴大使用結構性貨幣政策工具等方式，投放流動性的可能性較大，但也不排除降息可能性，且存款利率或下調。

中國經濟按年增速變化