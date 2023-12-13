絲絲講場：HKCMP成立促各界努力 望搞活港資本市場

為促進本地資本市場生態圈發展，香港資本市場專業人員協會（HKCMP）周二成立，協會主席葉天賜開心到滿場飛，講明未來會與港府、監管機構、其他行業協會等傾多啲偈，齊齊合作，希望發展一個多元化且充滿活力嘅資本市場。

逾40金融機構會員 佢坦言，現時資本市場所面對嘅挑戰超出咗任何單一機構可以應付嘅程度，需要整個業界一齊努力方可應對，仲講明係「持久戰」，大家共同努力可以事半功倍，最終令到整個市場容納唔同類型、規模嘅企業。

據了解，現時協會成員有超過40間金融服務行業機構，包括新股保薦人、律師行、會計師行等不同持份者，可謂人才濟濟。

尋日成立典禮有過百人出席，場面墟冚，仲差啲逼爆場添。協會會長黃偉誠就透露，未來除咗提出政策倡議之外，亦會進行人才培訓、成員交流等活動，分享工作經驗、共同面對的難題等，以做到市場可持續發展。

余絲韻