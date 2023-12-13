金融騙案增 業界加強投資教育

金融騙案湧現，香港被指淪為「詐騙之都」，立法會金融服務界議員李惟宏強調，金融騙案是騙徒將詐騙包裝成金融投資產品，而非金融投資產品本身有缺陷，亦不代表本港監管制度出現問題，呼籲大眾在持牌機構進行交易，並對聲稱「低風險、高回報」的投資保持警覺，而金融服務業界未來會有更多合作，進行廣泛的投資者教育。

對於多宗虛擬資產平台涉嫌詐騙的事件於短期內相繼出現，他相信，由於虛擬資產是新興的投資產品，一般大眾對其了解不深，令騙徒有機可乘。香港證監會網站上有持牌名單、申請者名單、可疑名單等供查閱，建議投資者在投資前，可循名單查證相關平台是否領牌、是否有可疑等。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，港府未來在發債時可考慮利用代幣化發行（STO），並讓散戶參與，以增加市民對相關產品的認知，同時期望政府將香港建設成「虛擬資產中心」非口號式的計劃，而是有實質的行動支持，讓金融市場有多元化產品供投資者選擇。

鄧又提醒投資者要警惕主動交談的「自稱是分析師」人士，尤其是提供所謂的「投資貼士」，因為協會成員基本上不會這樣做，協會成員對於被冒認感到無奈，即使報案也無法完全解決問題，只能再三呼籲及提醒大眾要小心。

摩通傳退出港台託管業務 港股持續弱勢，不少券商選擇停業。李惟宏稱，過去3年有逾百家傳統券商退場，但證監會的持牌機構和持牌人士數量未有減少，顯示業界正在轉型，包括開拓資產管理業務。

此外，外媒引述消息指，投行摩根大通計劃全面退出亞太地區的本地託管業務，尋找另一家銀行接手其香港和台灣的託管業務，滙豐、花旗和渣打在候選者之列。