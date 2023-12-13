積金易平台明年次季起轉移帳戶

積金局稱，強積金計劃帳戶將於明年第二季開始轉移至「積金易」平台，當中涉及近1,100萬個帳戶、12個受託人、470萬名計劃成員及34萬位僱主，總資產值逾一萬億元。局方將根據3個大原則處理相關事宜，包括先將資產規模較細的持份者率先轉至平台，對成員影響盡量減到最低，以及按部就班推進帳戶轉移。

積金局會先行協助5間「先行者」籌備帳戶轉移工作，包括萬通信託、中國人壽信託、交通銀行信託、渣打香港信託及東亞銀行信託轉移。

須5至8日 盡量假日進行 主席劉麥嘉軒稱，轉移工作大致需時5至8日完成，期間或暫緩部分行政工作指令，所以會盡量安排在周末及長假期間進行，亦不會在接近供款的日子作上述安排，至於5間「先行者」的資產規模則要容後公布。

此外，行政總監鄭恩賜指，他們設有最多100條真人接聽電話熱線，「保證30秒內接聽電話」，並設聊天機械人、可即時線上對話，同時設外展服務團隊。他又強調，強積金是橫跨40年的投資，必定有升有跌，當局不會就現市況作出預測。

積金局又表示，未來會加強全方位宣傳、教育及支援，包括向所有計劃成員和僱主發放積金易資訊包、開設全新網站，提供平台資訊，以及提供企業外展服務等。