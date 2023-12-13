港股升173 富途估下年最差見萬四

港股連跌3個交易日後反彈，周二回升173點，收報16,374點，只是大市成交冷清，全日僅錄867.33億元，是11月27日以來最少，反映在包括美國等多家主要央行即將議息下，市場選擇屏息以待，不做不錯！不過，整體後市展望尚未許樂觀，其中富途首席策略師陸秉鈞認為，明年首季恒指會再試低位，估計明年恒指波幅介乎14,000至21,000點，即現水平潛在下跌幅度仍高達14%！

科企領漲 京東重上紅底 恒指昨日高開34點，報16,236點，之後曾倒跌43點，低見16,157點，及後大市止跌回升，最多曾升219點，高見16,420點，收市升幅略為收窄至173點或1.07%。國企指數報5,614點，升82點或1.48%；科技指數報3,730點，升63點或1.74%。「北水」經港股通淨沽出26.97億元。

無論如何，港股準備迎接連續第4年下跌，富途陸秉鈞認為，市場已計入內房問題，但恐怕還沒計入內地物價數據的負面影響。再者，恒指甚少由年初跌到年尾，市場悲觀情緒難以快速扭轉，相信明年第一季仍有下試低位的可能，暫時支持區為15,000至16,000點，若跌破上年底部14,597點，恐怕下試更低水平。

陸又預期，明年恒指有望在第二、第三季回升，轉機之一是聯儲局可能開始減息，以及市場調整對中國經濟活動的信心，料恒指明年全年波幅5,100至7,300點，低位區間料為14,000至15,000點，高位區間19,000至21,000點。