羅兵咸料港財赤1100億

本財年賣地收入縮47% 儲備僅夠用11個月 新一份財政預算案將於明年2月底公布，多家會計師行近期率先為港府財政把脈，盤點庫房入不敷支的問題。最新羅兵咸永道預期，港府今個財政年度（2023/24年）將錄1,100億元財政赤字，遠較港府估計的544億元為高；而截至明年3月底止，財政儲備將降至7,248億元，按年減少13%，相當於港府11個月的開支，反映本港長期依賴賣地及股票印花稅進貢庫房收入，結構性問題揮之不去，變相「等運到」坐食山崩！

料印花稅收減至650億 綜合各大收入來源，羅兵咸永道預料以賣地收入跌得最勁，因期內只賣出啟德及堅尼地城兩幅地皮，連累相關收入按年大跌47%，至只有370億元，同時未及港府目標850億元的一半。

至於佔庫房收入11%的印花稅，該行則料收入將按年減少至650億元，其中60%來自股票印花稅，其餘40%則為樓市印花稅。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥認為，港府財政狀況未來的確存在壓力，「來年或再錄財赤且不容易應對，但並非處於不健全狀況。」

倡提供免息買樓吸人才 她又推算，本港於11月中下調股票印花稅後，假設股市交易量無出現太大變動，降印花稅的影響佔港府總收入2%，但倘若措施在這幾個月能提振股市交投，則另作別論。

至於樓市印花稅同期調整後交投未見活躍，王曉彥則認為主要是由於高息、地緣政局等因素影響。

她特別提及，隨着「投資移民」的入境計劃快將重啟，「估計數字將較現時透過『高才通計劃』來港的7萬人更多」，所以建議港府不妨大膽進取地推出措施，吸引這些人才在港落地生根，尤其在買樓方面，除設有「先免後徵」，亦可推「低息、甚至免息買樓」等措施。

擴家族辦公室稅務優惠 資料則顯示，港府在10月宣布重推已停辦8年、俗稱「投資移民」的資本投資者入境計劃，投資門檻則由2015年停辦時的1,000萬元，大增兩倍至3,000萬元，可投資於股票、基金、債券等資產，但不包括房地產。

此外，就港府目標在2025年前吸引至少200間家族辦公室落戶，羅兵咸永道建議擴大適用於家族辦公室稅務優惠的指定資產類別，涵蓋數碼資產、葡萄酒、藝術品和收藏品等另類資產，並放寬對來自金融工具的固定收入，以及為家族辦公室近親提供居留權等。

個人稅務優惠方面，該行建議百分百寬減利得稅、薪俸稅及個人入息稅，每宗個案上限不少於6,000元，及擴大醫保扣稅範圍至自願醫保計劃以外等。問及港府應否再派發消費券，該行直指不建議，因不希望有關措施成為政府經常開支。