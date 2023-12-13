YOHO WEST周六售280伙

入場費321萬

新地副董事總經理雷霆表示，將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價介乎321.73萬至895.08萬元，折實呎價10,569至15,776元。入場戶為第3B座5樓B11室開放式戶，實用面積266方呎，折實呎價約12,095元。新地代理總經理胡致遠稱，第3輪銷售將於周四下午2時截票，發售當日上午9時起展開銷售。