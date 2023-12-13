YOHO WEST周六售280伙
入場費321萬
新地副董事總經理雷霆表示，將發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價介乎321.73萬至895.08萬元，折實呎價10,569至15,776元。入場戶為第3B座5樓B11室開放式戶，實用面積266方呎，折實呎價約12,095元。新地代理總經理胡致遠稱，第3輪銷售將於周四下午2時截票，發售當日上午9時起展開銷售。
該盤昨最新以807.3萬元沽出2B座39樓B3室兩房戶，實用面積468方呎，呎價17,250元。
恒地4項目擬下年登場
恒基地產(00012)密鑼緊鼓籌備來年推盤大計。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，旗下部門計劃2024年推出4個主要項目。大埔美新里舊契單幢項目，以及長沙灣巴域街項目或先推出市場，紅磡BAKER CIRCLE全新期數項目最快明年第三季登場，土瓜灣馬頭圍道項目則有機會明年底推售。
HENLEY PARK累套26億
他續稱，旗下啟德HENLEY PARK開售至今累售277伙，套現約26億元，平均成交呎價約21,742元。為配合項目銷售部署，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，昨日起至12月31日經該行購入上述項目一手單位的首5名買家，可獲價值約兩萬元酒店入伙宴禮券。
飛揚1期聖誕優惠吸客
其他樓盤的聖誕優惠陸續登場。長實集團(01113)及新地的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，昨更新價單，推出「聖誕新年購物雙重賞」優惠。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，由本周六至明年1月21日期間，購買指定兩房或指定三房買家，可分別獲贈總值兩萬元或3萬元的電子支付工具積分及一田超市禮券。項目預計於2024年首季交樓。
維港1號賣1868萬
中國海外發展(00688)的啟德維港1號昨連沽3伙，成交價859.9萬至955.2萬元，涉額共逾3,683萬元。包括2A座27樓B室三房戶，成交價1,868.8萬元，呎價約24,397元。西南九龍維港滙II及啟德MONACO ONE昨日各錄一宗終止交易個案。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：