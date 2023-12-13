中小型住宅看跌10％ 核心區舖租或升

本港物業市場在高息及外圍經濟環境欠佳下，買家對入市抱觀望態度，導致下半年住宅市場更低迷。有代理行續睇淡明年樓市，預計中小型住宅樓價會下跌約10%，重返2016年的水平，同時，建議政府宜出招，避免樓價進一步下滑影響經濟。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，政府減辣對樓市沒有任何幫助。發展商較以往更積極促銷樓盤，提供達雙位數的樓價折扣。而股市表現不濟對樓市產生滯後影響，據該行於1997年起的數據顯示，恒生指數走勢於過去26年大致與住宅樓價走勢相若，樓價在股市下行時未有逆市向上，預期樓價將持續下跌。

負資產恐增至3萬宗 曾相信，政府計劃於未來5年出售大批資助房屋單位，將影響私人住宅需求，故未來樓價不會大幅反彈，至於來自內地的購買力也有限，並集中於豪宅市場。若下行走勢缺乏支持，明年一旦樓價再下跌一成，負資產數目料將升至約3萬宗水平。政府是時候調整房屋政策以支持樓市，他建議，應全面撤銷冷卻樓市措施，並為首次置業年輕人提供免息貸款買樓、優先發展公屋，並訂立公營房屋及私人住宅的清晰界線，以及加快在現有住宅區的基建發展，尤其啟德發展區。

該公司指出，截至今年11月，中小型住宅樓價下跌約3.1%，重返2017年3月水平。同期豪宅價格下跌約4.1%。不過，由於置業人士轉買為租，加上人才及非本地家庭流入，豪宅租金回升約4.9%。惟住宅總成交量仍然低企，今年首10個月平均每月的成交量，較過去4年的平均成交量低約25%。

寫字樓租金預期下滑 至於今年寫字樓租賃市場略見好轉，惟改善進度較預期緩慢，料明年整體甲級寫字樓租金將下跌約5至10%，至於該類物業樓價將下跌約5至10%。另外，由於本港出境旅遊大幅超越訪港旅客數字，導致本地消費力流失，今年下半年零售消費增長放緩，不過，核心區商舖租金已跌至低位，空置率也創疫情爆發以來新低，故預期2024年該類區域舖租會上升約5至10%。而舖價料可漲達5%。

該行港島商業部主管郭禮言預期，明年可望錄得更多大型寫字樓租賃成交，大型租客也較小型租戶有租金折讓，租務條款將較以往更具彈性。而該公司香港商舖部主管唐偉樂表示，大部分核心區街舖已租出，明年租金可望上升，優質商場租金也漲達5%。

各類型物業明年租售價預測 曾煥平