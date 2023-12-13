弦海一房劈至350萬沽 5年勁蝕203萬

樓價跌勢不止，半新盤蝕幅不斷擴大，屯門弦海有一房戶以新低價約350萬元售出，原業主持貨約5年帳面勁蝕超過「兩球」，蝕幅高達36.8%，料為項目貶幅最大個案。

蔚藍灣畔5年貶值11% 28天置物業陳潤榮表示，該盤中高層A室，實用面積約321方呎，原叫價約430萬元已需大幅蝕讓，最終大手減價約80萬元或約18.6%易手，售價較銀行估價低約7.7%，呎價約10,903元。據悉，原業主於2018年以553.36萬元一手購入單位，現虧損約203.36萬元。

將軍澳區再錄蝕讓成交，中原柯勇表示，該區蔚藍灣畔7座低層H室，實用面積約802方呎，三房連套房間隔，以約1,120萬元易手，呎價約13,965元。原業主持貨近5年帳面虧蝕約148萬元，單位貶值約11.7%。

市區藍籌屋苑亦劈至低價個案，紅磡黃埔花園樓價繼續插水，套三房單位以約855萬元售出。

黃埔呎價險守萬元 中原吳國豪表示，該屋苑3期4座極高層單位，電梯未能直達該樓層，單位實用面積約853方呎，最初開價約950萬元，最後大幅劈價約95萬元或約一成，呎價僅約10,023元，跌至近年低位。

此外，鰂魚涌太古城業主明賺實蝕沽貨。美聯陳彪指出，屋苑恒星閣高層A室，實用面積約748方呎，叫價約1,390萬元，減價約80萬元，以1,310萬元成交，呎價約17,513元。原業主2016年7月持貨至今帳面僅賺約45萬元或約3.6%，扣除使費料虧損離場。

新界私宅兩房價跌至「3球」有找。28天置物業石秀指，元朗翠珊園3座中層兩房戶，實用面積約452方呎，叫價約350萬元，最終減至約268萬元售，呎價僅約5,929元。資料顯示，是次售價及呎價均為屋苑約7年半低位。