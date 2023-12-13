57%港人睇淡樓價 多過疫前

年輕受訪者冀減辣 資助首期上車 本港樓價下跌何時了？逾半人士認為或要再多一年！花旗銀行公布的《2023年市民置業意向調查》顯示，在今年第三季認為樓價未來12個月會上升的受訪者比例，按年減少兩個百分點，至僅得10%，比例居然「衰過」過去疫情3年的12至38%；57%受訪者認為未來12個月樓價會下跌，比例也高於過去3年的25至51%。

13%人擬置業 理想價500萬 調查發現，上季只有13%受訪者認為現在是上車的好時機，比例雖然按年縮3個百分點，惟仍是近11年來的次高數字。然而，有七成半人期望樓價進一步下跌，待樓價達到心中理想水平便會去置業，而受訪者心中的理想價格與市價差距之中位數為24%。至於有興趣置業的受訪者心中理想樓價中位數為500萬元。

是項調查為花旗委託香港中文大學及善美佳市場顧問公司，以隨機抽樣等形式，在今年9月訪問逾1,100名本地市民。當中介乎21至29歲的受訪者組別最有興趣置業，比例為21%，數字按年持平。年輕受訪者組別中，對現時居住的不滿意多與現居的交通網絡及配套設施滿意度有關。

論到年輕人置業，不少焦點或期望似乎都放在政府政策之上。八成年輕受訪者表示支持對樓市「減辣」，93%表示支持重推物業首期資助，56%表示下調印花稅會影響他們的置業意欲及所選物業的價格範圍，46%表示放寬按保樓價會影響置業意欲及所選物業價格範圍。花旗評論稱，有意置業人士應盡早審視其資產配置，全面評估個人的財務狀況及配合合適的按揭方案，愈早準備，愈快逐步實踐置業目標。

曾於過去5年置業的受訪者當中，有26%購入樓花，當中選擇即供付款和建築期付款的比例相若。持有物業的受訪者中，87%表示不感興趣出售物業，48%認為物業的出售價格應與市價一樣，近四成表示應高於市價，並認為與市價的差距中位數為20%。

惠譽估美GDP增長急放慢 另一方面，國際信用評級機構惠譽發表《2024年全球樓市及按揭展望報告》指出，由於大多數國家的住宅供應有限，明年在扣除通脹前的名義樓價將出現溫和增長，但鑑於利率上升導致需求疲弱，增長速度將慢於今年。隨着通脹消退，需求可能會增強，特別是在一些樓價相較收入比例較低的國家。

全球3大經濟體之中，該機構料美國明年經濟增長將會顯著減慢，主因是利率會再上升，以及銀行減少貸款，限制了消費和投資；而歐洲則因為急速地收緊貨幣政策，以及本地生產總值（GDP）增長呆滯，拖累了房地產和建築的投資。至於中國，雖然內地第三季GDP增長強勁，但該機構預期，隨着消費增長逐漸消退，就算政府有救樓市政策出台，未來GDP增幅仍然會減慢。

內地樓價明年或再挫7% 惠譽估計，內地今年樓價平均下跌3%，明年會再挫5至7%，2025年仍會繼續跌3至5%，主因是普羅大眾料買樓的長期回報疲弱，加上內地經濟增長放緩，令居民買樓的信心低迷。

至於香港人熱門移民目的地英國，惠譽料英國今年樓價降2%，明年樓價大致平穩，2025年或升2至4%，可是在計入通脹後，明年樓價較2022年高位實際跌15%。

受訪者對未來12個月樓價看法 如沒有物業，受訪者會否認為現時是置業好時機？