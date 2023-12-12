產經

輪商精選：恒指好友敲21523

美國經濟數據表現理想，增強市場對前景的信心，聯儲局本周議息，市場憧憬息口見頂明年有機會回落，投資氣氛持續理想，帶動美股走勢，納指100指數突破16,000點關口。如續追入好倉可留意輕微價外納指100認購證10067，行使價16,080點，明年6月到期，實際槓桿8.4倍。
港股則走向另一個極端，恒生指數昨更一度失守16,000點，見年內新低。投資者如欲部署跨市場的表現，可利用市場上的輪證產品。若認為美股有機會回調，而港股則有機會低谷回升，配對交易（Pair Trade）的選擇可留意Put美股、Call港股的組合式部署，納指100淡倉可參考認沽證10105，行使價13,930點，明年6月到期，實際槓桿8.4倍。恒指好倉則可考慮價外認購證21523，行使價18,291點，明年5月到期，實際槓桿11.3倍。
博港交所彈 留意20822
有大型會計師行統計今年新股融資表現，港股融資額跌54%，料全球排名跌至第6位，明年有機會迎來80隻新股，集資約千億元。香港交易所(00388)自12月下跌逾一成，欲博反彈不妨考慮稍貼價的港交所認購證20822，行使價300元，明年5月到期，實際槓桿9.3倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c） 與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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