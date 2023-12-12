荃灣全幢工廈傳獲5.6億洽購

臨近年底，工廈市況轉活躍，新界區有全幢工廈物業獲出價洽購，市傳涉及金額約5.6億元。該項目為荃灣合福工業大廈，獲基金等洽商購入。

消息指上述工廈位於大涌道22至28號，樓面面積近14萬方呎，以洽購價計，樓面呎價約4,000元。另一項粉嶺安樂門街30至32號物業亦傳獲洽購，涉及樓面逾5萬方呎。

葵涌海暉中心錄蝕讓 另方面，葵涌細價工廈單位錄蝕讓成交。中原（工商舖）工商部馬健邦稱，區內梨木道73號海暉中心13樓02室，面積約1,370方呎，剛以約452.1萬元連租約易手，呎價約3,300元，創項目近3年新低。物業僅約一年帳面貶值約1.3%或約5.9萬元。

單位以連租約形式交易，月租約1.5萬元，租約期至2024年11月，回報率近4厘。馬續稱，新買家在區內物色單位一段時間，因有感單位呎價較市價為低，故即使連租約也作考慮，打算購入待租期屆滿後自用。資料顯示，海暉中心對上一宗低價成交為中層04室，面積約1,278方呎，於2021年2月以約413萬元售出，呎價約3,231元。上述剛易手單位原業主於2022年12月以約458萬元購入，今次因有意重整物業組合，故持貨約一年易手。