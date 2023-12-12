港豪宅價升幅明年料贏星洲

2024年部分城市豪宅樓價預測

有報告預期2024年全球豪宅價格走勢向好，調高預測平均升幅至約2.5%，惟香港受累息口高企，漲幅僅約0.5%，但仍然跑贏倒跌的新加坡。

萊坊全球研究網路昨日公布的報告指出，上調明年全球豪宅樓價的預測，預計平均升幅將較2023年的約2.4%，上升一個百分點，其中，本港將溫和上漲，新加坡則料跌約0.5%。該報告追蹤的25個豪宅市場中，海外買家佔總豪宅銷售的27%，而根據該公司的研究網路，以現金支付的豪宅買家比例，由過去6個月佔約46%，上升至現時約52%。

該公司董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，高息環境下，在未來6至9個月內將繼續令本港豪宅交易維持在低水平，並拖慢樓價回升速度。在整體市場情緒疲弱情況下，政府對各項印花稅的調整可為樓市帶來一些好消息。

奧克蘭看漲10%稱冠 該報告又顯示，2023年阿聯酋杜拜的豪宅樓價在預測中領先，預計增長約14%，至於在2024年，則由新西蘭奧克蘭居首位，預期豪宅樓價按年漲約10%。

此外，仲量聯行發表的《2023大灣區住宅指南》指，粵港澳大灣區11個城市於今年相繼調整樓市政策後，其中，香港樓市仍然疲弱，住宅市場受按息高企影響，年初短暫回暖後出現量價齊跌情況，10月中小型住宅資本價格按月回落約1.7%。該行香港研究部資深董事鍾楚如預期，明年豪宅市場在高息及不良資產拋售壓力下，價格將進一步下調。