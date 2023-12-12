新盤月內21宗交易告吹 激增九成
本月整體新盤交投升，惟取消交易個案亦增加。一手市場昨錄至少4宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，12月累計至少21宗，較上月同期約11宗多出逾九成。
親海駅送旅遊禮券
昨日所錄個案中，3宗為未簽署正式買賣合約個案，均是所屬項目的首宗交易告吹。包括恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，原於本月2日沽出22樓C室開放式戶，成交價390.15萬元，呎價約18,147元。
同時，新鴻基地產(00016)天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST的第2A座41樓A6室一房戶，實用面積303方呎，於月初首輪銷售以412.56萬元沽，呎價約13,616元。
麗新發展(00488)等發展的觀塘Bal Residence，5樓E室一房單位，本月初售483.61萬元，呎價約14,224元。3宗交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，增一宗終止交易。自公布拆卸重建後，該盤累錄約466宗同類個案，佔成交量846宗約55%，總成交金額逾69億元。
聖誕節將至，發展商及代理紛推應節優惠。長實集團(01113)的油塘親海駅將推出「聖誕新年親蜜假期」優惠。長江實業營業部經理陳詠慈稱，由周五起購買指定單位的買家，可獲贈價值約12.8萬元的旅遊禮券。
恒地7盤夥代理推優惠
恒地旗下7個項目亦聯同利嘉閣地產推置業優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由昨日起至12月31日該經行購入啟德天瀧、西營盤藝里坊及旺角利奧坊等項目，可獲贈約一萬元的旅遊套票。
同系的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，昨招標售出C座地下3室一房連花園特色戶，成交價568萬元，呎價約20,730元。佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，以約500萬元售連平台特色戶，呎價約24,038元。
此外，信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO，過去3日連錄4宗成交，全屬高層一房戶，共涉2,591.49萬元。
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