新盤月內21宗交易告吹 激增九成

本月整體新盤交投升，惟取消交易個案亦增加。一手市場昨錄至少4宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，12月累計至少21宗，較上月同期約11宗多出逾九成。

恒地7盤夥代理推優惠

恒地旗下7個項目亦聯同利嘉閣地產推置業優惠。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由昨日起至12月31日該經行購入啟德天瀧、西營盤藝里坊及旺角利奧坊等項目，可獲贈約一萬元的旅遊套票。