3辣稅僅兩億逾一年低

稅率降期限縮 相關成交上月倍增 樓市減辣後降低投資者置業成本，帶動11月全港涉及辣招稅物業成交大增約1.1倍，當中大部分涉及稅率減半的新住宅從價印花稅。不過，隨着各稅項的稅率下調，加上額外印花稅期限縮短，令上月3大辣稅收益按月挫約6.9%至約2.23億元，創逾一年新低。

投資者撐起新住宅印花稅 稅務局資料顯示，上月涉及辣招稅的物業成交共259宗，較10月的121宗低位反彈，惟整體稅收卻萎縮，並為去年10月後最少，當月3大辣稅收益共約1.59億元。期內成交主要來自新住宅從價印花稅，上月共224宗，按月增約1.9倍，為8個月最多，相關稅款亦增約29.7%至約1.81億元。

不過，額外印花稅期限縮短至兩年，上月只錄得一宗涉同類稅項成交，按月跌九成，稅額亦挫約95%至約34.8萬元，買賣及涉額均為2011年7月徵收後新低。至於11月涉及買家印花稅交易錄34宗，雖與10月的35宗相若，但總稅額卻因稅率下調而減約55.6%至約4,110萬元，為逾一年低位。

緻藍天不足3年帳蝕142萬 事實上，辣招期縮短後，大批購入多於兩年而不足3年的單位解封，惟原業主「辣稅可免、蝕讓難逃」。中原何文俊稱，將軍澳日出康城緻藍天5座左翼中層C室套三房，實用面積約758方呎，減價72萬元，以858萬元沽，呎價約11,319元。原業主不足3年帳輸約142萬元，貶值約14.2%。

東涌映灣園錄低價蝕讓沽貨，美聯方吉和稱，1座中層D室，實用面積約687方呎，套三房設計，累減約130萬元，售約590萬元，呎價約8,588元，創同類型單位呎價8年新低。原業主持貨逾4年半，帳蝕約158萬元或約21.1%。

半新盤頻現損手，美聯鄭琨稱，筲箕灣形薈1A座中層C室兩房戶，實用面積約459方呎，減價約50萬元，售約780萬元，呎價約16,993元，較2016年8月購入價約955萬元，貶值約175萬元或約18.3%。

28置業楊培鈴稱，屯門城‧點高層L室一房戶，業主已於外地定居，累減約102萬元，以約448萬元沽出，呎價約14,000元，單位2017年9月一手購入價約506.6萬元，至今跌價約58.6萬元。

大型屋苑呎價創近年低位。中原吳國豪指，紅磡黃埔花園12期4座低層A室套三房戶，實用面積約729方呎，最初開價約950萬元，終大減約192萬元，以758萬元成交，減幅逾兩成，呎價僅約10,398元。

此外，港島居屋王鰂魚涌康山花園已補價自由市場價格跌穿「6球」，創近7年新低。美聯蔡玉峰稱，該盤5座中層A室，實用面積約484方呎，售約595萬元，呎價約12,293元。資料顯示，該盤對上一宗「5字頭」已補價個案要追溯至2017年1月，當時實用面積約431方呎單位售約580萬元。

新住宅從價印花稅個案及金額