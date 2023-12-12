簡訊一覽
●華為法國分公司副總經理張明剛表示，華為首家海外工廠將在法國落成，預計2025年底投產，建設工作正在有序推進，目標是年產10億台設備，提供500個工作崗位，計劃在法國生產，並供應整個歐洲市場，預計投資總額達兩億歐元（約16.82億港元）。
●香港電訊(06823)今年協助超過30間中國企業的資訊及通訊科技網絡擴展至107個東盟據點，同時推動跨國企業進軍中國內地，鞏固集團作為中國及環球企業進入中國跳板的角色。
●金界控股(03918)公布，公司創始人、高級行政總裁兼執行董事Chen Lip Keong（曾立強）已於12月8日因病辭世，執行董事曾羽鋒調任為行政總裁，12月10日起生效。曾羽鋒為曾立強之子，自2022年4月5日起擔任公司營運行政總裁。
●消息指，騰訊控股(00700)旗下互動娛樂事業群（IEG）近日進行新一輪架構調整，開發《王者榮耀》、《Call of Duty手遊》等知名遊戲的天美工作室群將裁撤J2工作室，另外光子工作室群旗下將成立光子發行部，負責光子產品全球化發行的相關工作。據報天美J2工作室主要負責《全境封鎖》、《御龍在天》、《鬥破蒼穹》、《尼爾》等遊戲的開發。
●中國人壽(02628)今年首11個月累計原保險保費收入約為6,146億元人民幣，按年增3.9%。
●寶勝國際(03813)今年11月之綜合經營收益淨額為14.02億元人民幣，按年升19.2%；首11個月之綜合累計經營收益淨額為184.88億元人民幣，按年升7%。
●凱基亞洲KGI Asia昨起推出台股網上交易服務，並提供台灣市場分析及個股研究報告，客戶可於凱基亞洲網上交易平台買賣台股。
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