●華為法國分公司副總經理張明剛表示，華為首家海外工廠將在法國落成，預計2025年底投產，建設工作正在有序推進，目標是年產10億台設備，提供500個工作崗位，計劃在法國生產，並供應整個歐洲市場，預計投資總額達兩億歐元（約16.82億港元）。