致富智庫：最「大使」星座

月光族似乎與「大使」畫上等號，原來一個人「大使」與否，可能跟其本身星座特質有關，到底哪一個星座使錢最豪氣？最愛及時行樂？以下的評述又是否切合你的個人表現？

人馬座原來是其中一位，生性樂觀的他們認為人生短暫，最重要是追求快樂及滿足，因此無論是買喜愛的東西或品嘗味美食品，都會盡情享受。其理財觀就是，當手上有錢時，並不是存入銀行，都是以滿足個人為上，一於「使咗先算」。

雙子座好奇心重，具探索精神及有不少興趣，每當見到有趣的事物或體驗都忍不住想嘗試，因而大手大腳消費，不知不覺就把人工花掉。當然他們也有慳錢的念頭，希望能儲蓄以獲得安全感，不過他們就是會追求當下樂趣。

獅子座被視為最豪氣的星座之一，他們享受過優質生活。喜歡成為焦點的獅子座，不時會「賺錢買花戴」，金錢對於他們來說，可以用來展現個人風采及品味，而並非只是交易工具。他們有錢時，可能會選擇買「好嘢」；如果不夠錢，則會暫時忍手，不過之後仍會毫不猶豫追求心頭好。獅子座固然明白儲蓄是必須，但始終着重眼前享受，以及認為展現自己才是最重要。

天秤座這星座的朋友有品味，往往不想錯過當下樂趣，確保生活質量及獲得滿足感，同時令內心平衡及快樂，因此有時可能會將錢花在值得的事物上，金錢對他們來說不只是資源，更帶來選擇及機會，他們購買某件物品時，經常會在心中衡量。天秤座認為就算手頭有些緊，仍是值得，所以他們或許儲蓄不多，但生活卻充滿色彩及樂趣。

最會儲錢星座 有「大使」星座，自然有慳家的星座。有幾個星座與月光族可謂絕緣，皆因他們的理財觀念都穩健過人，生活習慣節儉，不隨便浪費金錢，而且能按照計劃累積財富，令生活無憂。

金牛座擅於儲蓄理財，懂得控制消費欲望，物欲並不太強。此外，注重安穩的他們，會為了目標而努力儲蓄，令經濟穩健。

處女座性格謹慎的處女座在理財方面有極強觀察力及分析能力，擅於制訂預算，注重財務安全，懂得合理分配金錢及儲蓄。

巨蟹座非常重視家庭的巨蟹座，理財規劃及投資別有一套，擅於控制開支，為未來的幸福而努力儲蓄。