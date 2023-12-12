致富智庫：定下理財目標 戒掉壞習慣

假如你不幸淪為月光族，除了遵循上述幾個「不買」消費觀，不妨善用以下幾個理財方式改掉自己的壞習慣。萬事固然起頭難，不過只要下定決心，一樣可以擺脫困境，變身理財高手。

1.改變消費模式 想脫離月光族行列，最根本及實際的方法是從消費習慣入手。首先須戒掉衝動消費，購物前花少許時間了解個人是否真的有需要，非買不可，強迫自己考慮幾小時，甚至幾天；嚴格控制開支，出手前心中宜有預算，再貨比三家，如果想買的物品超出預算，宜考慮選購代替品；為消費開支作記錄，小心會否出現入不敷支的情況。

2.運用投資工具 雖然儲蓄對於使慣錢的月光族來說一點也不容易，不過只要先定下儲蓄目標，再運用投資理財工具協助，例如儲蓄保險、年金、債券、基金等，同時下定決心，也不是不可能達標。當然，進行任何投資前都先要了解個人承受風險的能力及潛在回報。

3.創造被動收入 創造被動收入的方法五花八門，進行投資是其中一種。初出茅廬的打工仔未必有足夠資金可在地產方面進行投資，如買樓、舖位及車位等，因此可考慮一些成本較為低廉的方法，有些年輕人喜愛化身KOL在社交媒體分享有趣內容或傳授知識以賺取收入，進階一點則可設立個人網站或專屬平台，銷售產品，日後有機會吸引不同品牌進行合作，雖然經營網站可免除租用實體商舖的成本，不過要花上大量時間及心血，而且起初要吸引客戶並非易事，網站也要有一定瀏覽量才有收入。