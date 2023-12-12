產經

致富智庫：擺脫月光族有妙計

職場初哥往往最容易成為月光族一員。 職場初哥往往最容易成為月光族一員。
職場初哥往往最容易成為月光族一員。
出糧即做大花筒 打工多年無錢剩
已在社會打工多年的你有否嚴守理財紀律？抑或人工月月清、無錢剩？雖然你可能並非其中一員，但身邊總有些淪為「月光族」的朋友，其中不少人更處於長期糧尾的狀態，不過隨着年紀漸長，自身開始背負更多家庭責任，使錢就不能再如此任性。
職場初哥往往最容易成為月光族一員，他們人工可能不高，但開支一點也不少，除了平時外出吃飯坐車等日常開支，還有潮流服飾、消閒娛樂等使費，往往未到月底就已經幾乎「成份糧使晒」。
崇尚及時行樂 不儲蓄
事實上，典型月光族有幾個心態，在理財態度上，他們目光短淺，只着重目前，賺幾多就使幾多，「使晒份糧」可以先以信用卡消費，反正下月出糧有錢，可以清還卡數就好，認為未來的事未來再算；消費觀念崇尚及時行樂，重要的是「着得夠靚、食得開心」；對於金錢觀念，他們大多覺得不用儲蓄，認為錢不是靠儲蓄得來，而是靠賺回來，甚至認為等到將來升職加人工才再儲蓄仍未算遲；因此計劃未來對於月光族來說感覺很遙遠，而且可能「諗都冇諗過」。
台30%上班族借貸度日
面對着通脹急速上升，但薪金卻追不上，使愈來愈多人成為月光族。以台灣為例，根據外媒引述統計數據，面對通脹及疫情夾擊，當地有高達46%上班族竟是月光族，如果以全體受僱員工918.2萬人估算，其中月光族達420萬人，接近三成上班族更需借貸度日，陷入「負儲蓄」困境。
5個「不買」消費觀助慳錢
近年不少人奉行「斷捨離」及「極簡生活」主義，日常購物只買必需品，把用不着的物品賣出，港人也不時把二手物品放到拍賣網站轉售套現，這樣可以減少浪費之餘，也有助個人進行儲蓄。從日常生活習慣都可看出人們轉向簡約生活，部分年輕人也減少轉換新款手機；內地旅客外遊時改變「買買買」的消費模式，轉而進行深度遊探索城市。
1.不貪平買特價品
在現今通脹高企、物價趨升的年頭，人們一見到特價品就容易失去理性，無視個人需要與否，只本着「唔買就執輸」的心態，隨即衝動消費，如果買入的物品根本得物無所用，就白白浪費金錢。此外，部分時裝店舖季尾進行清貨大減價，所出售的特價品可能是斷碼或有瑕疵，消費者事前宜衡量個人需要。
其實，服飾這類個人貼身物品，在選購上應「重質不重量」，以質素行先，而不應一味買入大量平價衣服，以較高價錢買入優質服飾，可能令人一時感到「肉赤」，但如果這件衣服「襟着、襟興」，可以穿上幾年，這樣就物有所值。
2.不購網絡爆紅商品
年輕人難免愛追潮流，尤其對有KOL或明星「加持」的商品更是趨之若鶩，不過這些一時爆紅的物品其實很容易過時，一股潮流很快就過去，之後又出現另一股熱潮，不停追逐的話就如陷入無底深潭。
有些特別款式或限量版的波鞋備受明星潮人追捧，有年輕人忍不住又「追埋一份」，連捱「炒價」都在所不惜；本港早年興起某外國品牌的涼鞋，街上年輕人幾乎人人都穿着一雙，不過後來這股涼鞋熱潮減退；以前不少中學生愛用某品牌的袋作書包，但多年後這些品牌甚至已在市場上消失，成為消費者的集體回憶。
此外，早年全球掀起快速時尚（Fast fashion）熱潮，其中西班牙Inditex旗下知名時裝品牌Zara據說一年有過萬款設計，平均每兩至3周就有新款上架，僅7天就可生產一件貨品，一年推出的新款服飾達5萬種，愛美的女士又有幾多「彈藥」可以不斷入新貨呢？因此，消費者購物前宜認清個人需求，忌盲目追趕潮流。
3.不買用途相似產品
消費者家中或許有不少用途相似的物品，即使是一個人居於細單位，仍然有多樣重複的家品，例如有多隻不同款式水杯、保溫杯或飯碗，或有很多把雨傘等；不知不覺購買一堆功能相若的家電，如焗爐、微波爐及氣炸鍋等；透過儲下超市或便利店贈送的印花，一時貪平加錢換購大量「唔等使」兼相似的卡通人物精品。
總之，不要重複買入相似的物品，宜本着「夠用即可」的原則，否則容易造成浪費，如果可以把多餘支出儲起，如今已變成一筆可觀的存款。
4.拒買非個人風格物品
在購買日常生活用品或個人用品上，每個人都有自己的品味，各不相同，作出購物決定前宜留意物品是否符合個人風格，不宜抱着人有我有的心態。年輕人可能會一時興起，跟風買入較前衞的服飾或用色大膽的化妝品，但之後感覺不符個人風格而把物品擱在一旁，這樣不但浪費金錢，即使想將之轉售或轉贈他人也不容易。
所以作出購買決定時，宜盡量選購自己真正喜愛的物品，考量價格平貴以外，也應該想想耐用與否。此外，平日不妨多閱讀及思考，多了解身邊的人和事，探索個人喜好及風格，日後購物就更容易選出自己心頭好。
5.拒購超出本身價值物品
每樣物品都有其價值，可透過價格、時間、空間及精力這4大因素衡量，尤其是當購買貴重物品時，更要小心衡量以上幾個因素再作決定。
有網友分享早年在日本買車運回香港自用的經驗，首先要自己找日本賣家，選購汽車後繳付車價及運費，要在當地找公司驗車，並要找專人拖車及等候汽車領取車牌，前後共需時約4個月，加上要面對匯率及稅項等因素，可見涉及的開支及時間並不少。就上述例子，買家入手宜先衡量在外地購入物品是否值得，還是應在香港選擇其他替代品更划算。
通脹高企，購物時見到特價品容易失去理性。通脹高企，購物時見到特價品容易失去理性。
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年輕人飲食開支佔比重年輕人飲食開支佔比重
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部分年輕人已減少轉換新款手機。部分年輕人已減少轉換新款手機。
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