英國樓叫價再挫 逾20載最甘

英國地產代理Rightmove統計顯示，11月當地住宅平均叫價按月跌1.9%至35.51萬英鎊（約348萬港元），連跌兩個月，為超過20年來同期最大跌幅。即使11月的叫價一向較低，按月跌幅仍較過去的平均值1.5%為大。

以上數據與按揭公司Halifax說「按月升0.5%」有出入。主要是Halifax運用母公司萊斯銀行集團所批按揭，而Rightmove則採用新放售二手樓的叫價，而且所謂的「全國」並不包括北愛爾蘭。據Rightmove針對上車客的叫價，最新平均叫價約21.99萬英鎊，按月跌1.5%，針對換樓客的叫價則按月跌1.3%至32.89萬英鎊。

高盛估英最快下年8月減息 不過，按年計，上月新放盤平均叫價跌1.1%，跟Halifax得出樓價「按年跌1%」相若，連續5個月錄得倒退。Rightmove認為，按息高昂加重買家負擔是貫穿今年的挑戰，預期情況明年持續。

高盛估計英倫銀行明年8月起每次議息減息0.25厘，直到2025年中息口跌到3厘，全程減息9次。不過，若撇除食品和能源等的核心通脹回落速度慢過預期，也可以明年一直企在目前的5.25厘，而且由於英倫銀行較其他央行遲減息，看起來較鷹，把6個月英鎊兌美元目標調高至1.3（約10.14港元）。

另邊廂，據MSCI統計，本港今年迄今錄107宗公司實體級別物業交易（Entity-level property transactions），新加坡有96宗，港星兩地的差距較2021年全年的157宗顯著拉近，市場相信與本港商用物業供過於求和對內地經濟復甦缺乏信心有關。