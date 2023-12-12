小米市佔18%登國產手機榜首
市場研究機構BCI最新數據顯示，今年11月（第44至48周）內地市場智能手機新機激活註冊量2,871萬部，按年增長12.7%。其中，蘋果公司（Apple Inc.）以21.1%市場份額位列第一，小米集團(01810)以18.3%市場份額位列國產品牌第一，總排名第二，榮耀及華為市場份額分別為14.06%及14%，其餘主要手機廠商激活量按年下滑均超過10%。
高端市場華為僅次Apple
據報，小米上月新機激活量524.3萬部，按年增加44.1%，在中國國產手機品牌中排名第一。數據並顯示。在4,000元人民幣以上高端市場上，Apple、華為和小米市佔總額近九成。其中，Apple以50.8%保持第一，華為以22.3%排名第二，小米以14.4%排名第三。
報告又指，在小米14系列和華為Mate 60系列衝擊下，Apple在該市場的市佔率罕見下滑，按年減少21.2%。截至目前，內地高端手機市場呈現出「Apple、小米、華為」3強格局，小米與華為在高端市場快速崛起，快速擠壓Apple的份額佔比。
值得一提，Apple雖憑市佔率21.1%排名第一，但激活量僅按年增長2.2%；榮耀激活量按年增長12.6%，排名第3；華為激活量按年增75.6%，佔比14%，排名第4；vivo、OPPO激活量分別位居第5、6位，相較去年同期均下滑超過10%。
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