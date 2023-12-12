小米市佔18%登國產手機榜首

據報，小米上月新機激活量524.3萬部，按年增加44.1%，在中國國產手機品牌中排名第一。數據並顯示。在4,000元人民幣以上高端市場上，Apple、華為和小米市佔總額近九成。其中，Apple以50.8%保持第一，華為以22.3%排名第二，小米以14.4%排名第三。

報告又指，在小米14系列和華為Mate 60系列衝擊下，Apple在該市場的市佔率罕見下滑，按年減少21.2%。截至目前，內地高端手機市場呈現出「Apple、小米、華為」3強格局，小米與華為在高端市場快速崛起，快速擠壓Apple的份額佔比。