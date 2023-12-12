華汽車產銷升近三成 全年料破頂

中國汽車工業協會昨公布，內地11月汽車產銷量分別為309.3萬輛及297萬輛，按年增29.4%及27.4%。單計新能源汽車產銷量，11月分別為107.4萬輛及102.6萬輛，按年升39.2%及30%，市佔率達34.5%。中汽協表示，11月汽車市場熱度延續，透過「雙11」大促銷等消費浪潮，買車需求進一步釋放，加上企業最後一個月衝刺收爐，預估12月汽車市場將會持續走強，再現年底「翹尾」（即年尾數據上升）現象，全年汽車產銷有望創造歷史新高。

至於工信部等3部門昨亦發布《關於調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》。下月1日起，申請進入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型，需符合新能源汽車產品技術要求。外媒分析，實際上90%以上的新能源車仍能享有購置稅優惠。

同時，蔚來最新獲列入工信部新增車輛生產企業清單，正式獲得造車資格，以往則由江淮汽車為集團代工生產。