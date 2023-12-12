內地CPI跌幅3年最多 野村又降預測
疫後內地報復式消費急降溫，內需失衡愈趨明顯。11月內地消費者物價指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）雙雙跌勢加劇，尤其是CPI按年跌0.5%，為3年來最大跌幅。摩根大通坦言擔憂內地通縮，特別是消費者層面緊縮可能持續存在。
當局解釋，CPI按年下降因受食品、能源價格波動下行等因素影響，如豬肉價格急挫31.8%。整體CPI按月亦跌0.5%，則主要是天氣偏暖農產品供應充足、國際油價下行和出行等服務消費需求季節性回落影響，內地汽油價按月跌2.8%，為年內最大降幅，且旅遊出行進入淡季，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格分別減12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。
野村證券提醒，上月CPI的服務價按月跌0.4%，顯示產業勞動市場持續疲弱，疫情期間被壓抑的面對面服務需求正在減弱。考慮到明年農曆新年假期較往年遲等相關因素，估今年12月CPI按年跌幅溫和收窄至0.3%，之後在明年1月再續跌勢，該行更進一步將今、明兩年CPI通脹率預測分別由0.3%和1%，下調至0.2%和0.6%。
居住服務支出走勢在就業不穩、樓市銷情冷清下回落，11月租賃房房租CPI按月跌0.1%，延續去年以來一直弱於季節性的態勢。房企銷售表現同樣下滑，中駿集團(01966)11月實現合同銷售金額約10.22億元（人民幣‧下同），按年跌75.68%，平均銷售價格為每方米1.09萬元，按年挫近一成。
華南城再提債券展期方案
不過，房企仍積極尋求延長債券期限。華南城(01668)昨公布5筆債券展期的更新方案，包括實行強制贖回義務，將在下月底分別贖回每一系列票據在付款日未償還本金總額的4%；修訂分期償還計劃，在相關分期付款日增加額外的分期償還款項，分別為每一系列票據在付款日未償還本金總額的5%，及將南昌華南城項目作為指定的在岸資產等。方案調整後，將取消早期同意費等安排，在同意費保持0.5%的基礎上，增加1%的一次性激勵費，合共1.5%，交易截止日改為倫敦時間12月15日下午4時。
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