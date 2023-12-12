內地CPI跌幅3年最多 野村又降預測

當局解釋，CPI按年下降因受食品、能源價格波動下行等因素影響，如豬肉價格急挫31.8%。整體CPI按月亦跌0.5%，則主要是天氣偏暖農產品供應充足、國際油價下行和出行等服務消費需求季節性回落影響，內地汽油價按月跌2.8%，為年內最大降幅，且旅遊出行進入淡季，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格分別減12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。

野村證券提醒，上月CPI的服務價按月跌0.4%，顯示產業勞動市場持續疲弱，疫情期間被壓抑的面對面服務需求正在減弱。考慮到明年農曆新年假期較往年遲等相關因素，估今年12月CPI按年跌幅溫和收窄至0.3%，之後在明年1月再續跌勢，該行更進一步將今、明兩年CPI通脹率預測分別由0.3%和1%，下調至0.2%和0.6%。