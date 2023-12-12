全球奢侈品業明年難捱

名錶二手價兩年低 Chanel預警景氣差 全球奢侈品行業好景不常！知名奢侈品牌Chanel（香奈兒）管理層警告，在全球經濟發展減速及產業增長放緩的情況下，明年行業景氣只會更艱難，語調跟其他奢侈品巨頭說法相若。事實上，以名錶為例，在需求下降之下，近期勞力士及百達翡麗（Patek Philippe，PP）二手價格跌至兩年新低！

上月二手錶價指數挫一成 名錶行業數據提供商Subdial引述一項追蹤二手市場價值最高50款手錶的指數顯示，11月該指數錄33,740美元（約26.31萬港元），按月下跌3%，按年下降一成，創兩年新低。當中，又以勞力士Submariner跌幅最大，按月跌幅達到4.6%。

即使二手錶的價格按年跌幅已較上年同期大跌40%有所改善，Subdial警告，市場在一年內下跌10%依然是不容小覷，情況談不上是穩定，難言之後會否繼續波動。

名錶市場的下滑，與美國聯儲局加息行動息息相關。過去3年多疫情期間，手頭富裕又無法出外旅行的消費者把閒資投放在奢侈品行業，這些需求一度把去年瑞士鐘錶出口推升至去年達到近250億瑞士法郎的創紀錄水平。如今利率及宏觀經濟的不確定性，又再打擊消費者隨意揮霍的意欲。

面對需求降溫，平均售價達5萬瑞郎的瑞士著名鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet）首席執行官Francois-Henry Bennahmias坦言，在2021年及2022年看到的情況是不尋常的，相信歷史不會再一次重演。售價「親民」得多的運動手錶品牌Norqain首席執行官Ben Kuffer表示，9月及10月過得十分艱難，尤其中東地區以巴爆發戰爭，導致消費者情緒轉變。

Burberry憂收入增長未達標 實際上，不僅鐘錶品牌面臨需求減少的困境，奢侈品牌Chanel時尚分部總裁Bruno Pavlovsky警告，每個地方或國家的經濟狀況都很困難，奢侈品行業無法幸免於經濟不景氣。他自言沒有水晶球，但相信明年的形勢將比今年更艱難。他又形容，最近行業的不景氣屬「正常」，因為奢侈品牌「無法永遠呈雙位數增長」。

其他奢侈品牌巨頭此前已就未來慘淡的市況響警，包括Burberry警告2024財年低雙位數增長的收入目標可能無法實現，若情況持續，更可能對利潤產生連鎖影響。

諮詢公司貝恩數據顯示，在LVMH等大型上市集團的帶領下，奢侈品行業自2020年以來平均每年增長超過兩成，遠高於歷史平均增長近6%。該公司表示，今年樂觀的情景是增長介乎8至10%，悲觀情景則是放緩至5%。

二手名錶價格大幅回落