道指高開 日未擬退出負利率圓匯軟

上月美國就業數據強過預期，市場觀望聯儲局本周就息口去向提供更多指引，美股周一早段缺乏方向，道指升87點，報36,247點；標指跌10點，報4,593點；納指跌79點，報14,324點。

消息指，日本央行官員尚未見到足夠證據工資上漲會轉化成可持續的通脹，下周議息不急於結束負利率。日圓匯價應聲急跌，即市低見146.46兌每美元，跌1.04%，每百日圓低見5.33港元。日經平均指數則反彈1.49%，收報32,791點。貝萊德稱，被長年低配的日股處於30年的轉捩點，其催化劑包括日本重拾溫和的通脹。

不久前日本政府向政黨展示促進日本企業加薪的稅務優惠，並獲自民及公明黨同意，內容包括大公司如果總薪酬開支較前一財政年度上升7%以上，增量的25%可用來抵扣法人稅；若有促進女性就業和支援育兒、員工進修的措施，增量開支的抵稅率會最高升至35%；但若薪酬開支加幅只有3%以上，抵稅率會降至10%，加薪愈多抵稅率愈高。蝕錢的中小企如果薪酬開支加幅抵扣法人稅後能夠錄得盈利，抵稅優惠可留待轉賺的年度享用，為期5年。

不過，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）估計今年全球貿易額跌5%，主要是貨物跌8%，抵銷服務增7%，來年預測「高度不確定且大致悲觀」。

英偉達冀越南建設計中心 企業消息方面，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳稱，該企將擴大與越南科技企業的夥伴關係，支援培訓人工智能（AI）所需人才及拓展數碼基建，擬在當地設立設計中心，被外界解讀為中美鬥爭惠及越南。

傳獲私有 梅西曾飆17% 另邊廂，市傳梅西百貨（Macy's）獲財團提出以58億美元私有化，即每股21美元，股價曾飆17.07%。股神巴菲特愛股西方石油則豪擲120億美元吞併在非上市油企CrownRock，其中91億美元和17億美元分別發債和發新股籌集，但擬明年起調高季度股息4美仙，至22美仙，股價早段升1.22%。