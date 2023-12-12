港新股集資今年恐跌出五甲

本港新股市場疲弱，有會計師行估計，今年集資按年大減54%至458億元，全球排名跌出五甲，落得第6位，數量只得65隻，按年少24%，均創20年新低。展望明年則審慎樂觀，料全年將有80隻新股，集資1,000億元，包括一家集資40億至50億美元的汽車電池企業。

該會計師行指，香港目前有超過90宗上市申請，包括特專科技公司及今年延遲發行計劃大型新股，而且下半年美國息口見頂，歐美及中東資金將重返香港，有望改善市場流動性及市場估值，均支持新股市場復甦。

歐冠昇或任CEO至2025 另外，港交所行政總裁（CEO）歐冠昇首份3年期合約將於明年5月屆滿，據報港交所董事會力求避免在同一年更換董事會主席和行政總裁，考慮延長歐冠昇合約一年至2025年5月。港交所回覆查詢時表示不評論市場揣測。