花旗估華明年降準減息 放風經濟保5

投行花旗認為，內地物價跌勢加劇是因為11月乃傳統的「雙11」節日，受各電商競爭加劇影響。該行大中華區經濟師雷智顏估計，人行明年第一、二季會降準0.25厘，減息則為0.1厘，時間料為第二季及第三季，但她強調，減息與否要取決美元走勢。

整體經濟方面，她指由於內地近期出台了不少政策，預期今、明年經濟增長為5.3%及4.6%，並料中央經濟工作會議或「放風」將明年國內生產總值（GDP）設在增長5%的較高水平，以穩定外界對內地信心。

她又稱，香港經濟與內地相連度非常高，料今年全年經濟增長為3.3%，明年及後年各為3%及3.3%。她解釋，由於港人北上消費較海外旅客入境香港為勁，出入境比率為3：1，導致本地零售業復甦步伐較想像慢，估計明年零售表現只會回溫，按年升幅為5.9%，難現雙位數增長。

倡港府徵海陸路離境稅 要留意的是，花旗最新建議港府可徵收離境稅（即包括海路及陸路）的人頭稅，每位25元。該行推算以今年本港約有9,000萬旅客人次出境計，估計相關徵稅可帶來23億元收入。

雷智顏又稱，徵稅不是要阻止港人到大灣區消費，所以不應該是大額徵費，並強調雖然徵稅不能彌補早前減印花稅的收入，但為了本港長遠發展可作考慮，相關提議早在廿年前亦曾經提出，執行及細節要留待港府決定。

料港息難即時跟美下調 香港銀行同業拆息（HIBOR）方面，她指近期回落速度較慢，是因為銀行較為願意持有金管局的短期票據及債券，因而令各銀行間互相拆借意欲降低，做法亦是聯儲局、瑞士央行等全球央行為銀行補充短期資本的新常態，但她強調HIBOR高企不代表港銀流動性緊張。

被問到市場預計明年聯儲局減息，HIBOR會否跟減時，她指出，該行估計明年下半年美國減息一厘，香港息率亦會即時反映，惟最優惠利率（P）減幅應會較慢，因為銀行冀維持一定淨息差及要視乎香港經濟而定。