匯通天下：Yen價料轉強 兌每美元睇130

日圓兌每美元上周大幅波動，上周四曾由147水平升至144.25，最高曾觸及141.6，上周五早段亦曾升穿143水平，其後返回144以上。日圓受捧主因日本央行行長植田和男向議員提及在今年底之後央行工作將愈來愈具挑戰，以及日本央行副行長緩和加息影響言論，加大市場憧憬日本央行即將退出負利率政策，市場同時預期12月19日會議或將宣布政策變動。

憧憬逐步收緊幣策 日圓或已開始向130至135目標發展，較大機會循序漸進地上揚，因日圓要升抵130水平仍受數項事件影響。首先，日本央行需要確認國內消費者支出加強、明年工資談判轉化為更高實質工資，和美國「軟着陸」才開始收緊貨幣政策。

其次，市場目前對聯儲局或歐洲央行在明年3月的減息預期太過激進，如對美國利率預期修正或會減慢日圓上升速度。再者，基於日本央行加息只屬非常初步階段，即使日本央行放棄孳息曲線控制（YCC）政策，目前日本國債孳息率曲線仍未夠吸引令大量資金回流日本。因此，上周急升或因市場為近紀錄高位的沽日圓買美元倉位止賺平倉所致，或不會在明年長期出現。

技術上，日圓兌每美元如持續在145至146.07水平以下徘徊，則在今年底或上試200天平均線142.31。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪