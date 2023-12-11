股市估市：市況偏弱 避險揀公用股

港股反彈乏力，恒生指數連日再創年內低位，重磅恒指成分股普遍積弱，而整體股份的跌勢，亦見由弱勢股蔓延至強勢股當中；當愈來愈多股份跌穿50天平均線，意味指數短線更難翻身。

針對指數，投資者目前一是博反彈，二是在高位再開淡倉。不過，基於恒指向上未有太大動力，而每當反彈便見沽盤，現階段寧可稍作等待，確認恒指上方16,800點的阻力，方能做淡，目標暫設16,000點，惟從中期角度看，如基本因素沒有大變，去年低位14,597點未必是指數近年低位。

中電適合中長線收息 新一份施政報告公布推動新能源交通產業的措施，於明年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，達至2050年車輛零碳排放；同時提供配套支持，實現在2027年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士的目標。可以預見，本港的用電量將會增加。今年首9個月，中電的住宅用電量下跌2.3%，但商業用電量卻上升3.4%，預料公共交通電氣化將對中電有利。

派息方面，中電過去5年均維持每股3元左右的派息，現價息率約5厘，目前並非特別吸引，但當整體息口環境逆轉，收息股將獲資金流入，現價收集作中長線投資組合收息，具一定理據。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）