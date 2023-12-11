專家樓評：高齡居屋受惠擔保期延長

施政報告宣布將延長一二手居屋及綠置居的按揭擔保期，房委會已於11月17日通過相關修訂，其中一手市場方面，不論是租者置其屋計劃（租置計劃）、居屋或綠置居計劃下的單位，按揭還款期將由25年延長至最長30年，相關修訂適用成交日期於明年1月1日或之後的一手居屋。

新措施明年3月生效 至於二手未補價居屋或公屋方面，除了按揭還款期同樣延長至最長30年外，更重要的是按揭擔保期由過去的30年，延長至50年，也即是說有大批樓齡較大的居屋單位都可受惠，令白居二及綠表買家的選擇大幅增加。不過，不少買家都忽略了二手居屋的放寬按揭措施，只適用於明年3月1日或之後成交的單位。

自從施政報告公布相關放寬居屋按揭措施後，收到大量查詢，更有部分心急買家以為相關措施立刻生效，到申請按揭時才發現單位仍未能做30年按揭而大失預算。不過，亦有部分買家偷步成功，近日便有個案，客戶眼見近日樓價下調，劈價單位增加，是入市的好時機，為免待明年3月1日後才入市會多了買家與他競爭，樓價會回升，便嘗試與心儀單位的業主商討延長成交期至明年3月底，最後成功以400多萬元，以綠表身分購入一個將軍澳區三房居屋單位，現時同類放盤價均高於500萬元。

這個單位由首次發售日期起計，已有32年，在未放寬之前，由於已過擔保期，買家只可以做70%按揭，年期25年，同時要做壓力測試及要提交入息證明，按揭批核條件與私樓相同。

不過，如果成交期在明年3月1日或以後，由於按揭擔保期及按揭年期已經延長，買家便可以做到最高95%（綠表）按揭，按揭年期可以延長至最多30年，亦不用做壓力測試，只需申報家庭入息便可。

買家首期費用大減 以上述個案來說，買家的成交日期在明年3月1日前，或3月1日後，所要支付的首期資金由147萬元，變成24.5萬元，差距122.5萬元，或減少83%。

另外，亦要注意，即使在明年3月1日後購入單位，如單位的由首次發售日期起計，已經達40年或以上，房委會擔保的按揭成交最高為80%，如要做90%或95%按揭，要申請按揭保險計劃，而相關的詳情仍有待公布。建議如果有意購入未補價資助房屋的人士，在購入前先找按揭代理或銀行做按揭預先評估，這樣便不用擔心在買入後才發現可能失預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣