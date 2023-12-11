疫下市況轉差 舊樓3宗流拍

強拍條例生效後流拍個案一覽

舊樓強制拍賣條例已實施24年，以往獲土地審裁處頒出售賣令的項目，最終均能完成拍賣。惟疫情爆發後市況急變，過去短短3年已出現3宗流拍個案。

九龍城全幢收購曾觸礁 歷史上首宗舊樓流拍事件於2020年11月發生，項目為九龍城獅子石道73及75號全幢物業，獲批以底價逾2.23億元強拍。負責收購該地盤為寶聲集團，在拍賣前已購得上述物業所有住宅，餘下商舖部分仍未統一，惟最終未有承價，直言樓市出現調整，認為物業底價太高，並不合理。

不過，當時項目雖然強拍觸礁，但發展商最終於翌年成功與餘下業主達成協議，順利完成收購，與毗鄰舊樓合併重建。

隨着市況轉差，舊樓強拍市場再增添兩宗同類個案，由鄧成波家族收購的尖沙咀加連威老道61至73號的舊樓物業，原定於2021年7月進行拍賣，底價逾19.26億元。當時該家族成員、陞域集團創始人鄧耀昇亦有出席，但最後沒有出價競投，成為強拍條例生效以來第二宗流拍案例。

另一個項目為安排於去年1月推拍的同區柯士甸道132至134號太極大樓，底價逾8.12億元。該物業強拍申請人亦為上述家族，原先已集合項目逾85%權益，但在拍賣前已將有關業權轉售。

據悉，購入該物業的大部分業權為本地資深投資者，強拍時亦有派代表出席，惟未有領取號碼牌，最終項目在沒有承價下而收回。