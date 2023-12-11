拍賣消息：天頌苑銀主低估價28%推

另類物業續成為拍賣場焦點，當中不少為細價樓。天水圍居屋天頌苑一個實用面積約433方呎銀主盤，累劈約兩成，於已補價自由市場開價296萬元翻拍，呎價約6,836元，較銀行估價低逾28%。

環亞物業拍賣本周四推拍約61項物業，包括上述屋苑Ｎ座中層7室，曾以370萬元拍賣，現累減約74萬元。該物業銀行網上估價約413萬元，開價低約117萬元。

同場推拍屯門康德花園2座中層E室同類單位，開拍價318萬元，以實用面積約477方呎計，呎價約6,667元。開價較銀行估值低約21.9%。

大嶼山海景戶嗌161萬 忠誠拍賣本周三推出約12項物業，其中，大嶼山梅窩家樂閣B座連天台海景戶，為法院令單位，屬無契樓，實用面積約378方呎，天台面積約393方呎，開拍價161.7萬元，是次為開價即售，不設收回，呎價約4,278元。

不過，該單位狀況較差，天花出現剝落情況，新買家須斥資重新裝修。項目C座低層2室，實用面積約370方呎，今年以約300萬元易手，呎價約8,108元。