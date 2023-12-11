新盤焦點：YOHO WEST加推273伙

新地代理總經理胡致遠指，該盤已加推價單5號，涉及273伙，折實平均呎價約12,706元，定價差距主要反映景觀及座向有別。新一批單位涵蓋開放式至三房戶，折實價介乎321.73萬至895.08萬元，呎價約10,569至15,776元。

凱旋門最後一伙賣2.19億 樓盤同時修訂價單1號及2號，將51個單位加價約0.5至3.5%，當中31伙三房戶屬第二次加價，個別單位較首推時高約5.5%。發展商指，部署最快明年1月推出啟德跑道區天璽•海。

同系有約18年樓齡的九龍站凱旋門，昨售出最後一伙，為觀星閣第2座77至79樓B室天際獨立屋，實用面積2,682方呎，連平台及一個車位，成交價逾2.19億元，呎價82,000元。

此外，剛過去周六及周日共錄得逾326宗新盤成交，較對上周末約363宗跌約10%，但12月首10日累計逾740宗，比上月全月約543宗多出約36%。

個別港島區項目錄大額承接，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，昨招標售出第2座9樓A室，實用面積1,584方呎，四房雙套間隔，成交價7,398萬元 ，呎價約46,705元。該集團鎖售總監封海倫表示，全盤累售28伙，套現約24億元。

此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，兩日內沽出兩伙，共涉2,383.5萬元。包括以1,703.1萬元重新售出早前遭終止交易的平台特色戶，為2A座5樓D室，實用面積571方呎兩房戶，呎價約29,827元，成交價較兩年半前低458.8萬元或約21%。