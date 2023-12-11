藍籌盤周末僅開兩單 近3個月最靜

該行余考成指，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道19號中層B室三房戶，實用面積約563方呎，上月初叫價650萬元，勁減140萬元後，以510萬元沽，呎價約9,059元。中原張光耀指，鰂魚涌太古城天山閣低層B室三房戶，周末期間以830萬元售出，呎價約12,046元。

近期蝕讓情況趨嚴重，美孚新邨持貨近9年都損手。香港置業稱，該盤2期百老匯街33號中低層A室套三房戶，實用面積約869方呎，放盤約兩年劈442萬元，早前以838萬元成交，呎價約9,643元，原業主2015年2月以895萬元購入，帳蝕57萬元。

慧豐園兩年輸25%

新界業主蝕得更慘烈。祥益邱家邦表示，屯門慧豐園1座中層E室，實用面積約607方呎，同區上車客以539萬元購入，呎價約8,880元，原業主持貨約兩年即沽，帳面勁蝕186萬元，或貶值約25.7%。該行黃慶德指，同區新屯門中心5座高層F室，劈價70萬元，成交價410萬元，約3年帳面虧損約115萬元。