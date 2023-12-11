大屋苑估價九成報跌

15盤逾4年半低 沙田中心月瀉7%最傷 政府減辣未為樓市帶來提振作用，銀行估價繼續下挫。全港20個大型二手屋苑單位，過去一個月佔約九成估價下跌，並以沙田中心單位跌約7%最慘，其次是荔枝角美孚新邨亦挫約5.5%，至於現時已有15個屋苑估價跌至逾4年半低位。

據個別大型銀行網上數據資料，本報統計的上述大型二手樓盤，有多達18個估價被調低，整批單位佔七成半跌穿2019年4月有統計以來新低。包括上述的沙田中心佳寧大廈低層戶，實用面積約301方呎，網上估價由上月初約445萬元，大減約31萬元，跌至約414萬元的有紀錄新低。

美孚表現市區最差 美聯陳國良表示，沙田市中心主要屋苑本月暫錄約3宗買賣，並以筍價成交為主，沙田中心只佔一宗，單位為廣寧大廈高層C室，實用面積約310方呎，以約435萬元售出，呎價約14,032元。

其次為不時錄得蝕讓的荔枝角美孚新邨，為上月估價跌幅最大的市區屋苑。項目3期百老匯街68號高層單位，實用面積約863方呎，最新估價約918萬元，較對上一個月明顯減少約53萬元，過去5個月均錄跌幅，並為連續第二個月創有紀錄低位。

香港置業吳志輝稱，上述項目12月暫錄約3宗買賣，包括月初以約690萬元售出的2期吉利徑11號中高層戶，單位近6年貶值約155萬元。現時屋苑叫價最低約468萬元起。

另一個估價按月跌幅超過5%的為將軍澳蔚藍灣畔，該盤5座中層單位，實用面積約507方呎，本月初估價報約694萬元，亦為逾4年半最低，相比上月減少約38萬元或約5.2%。

太古城8個月冧兩成 至於紅磡黃埔花園及東涌映灣園，分別有單位估價按月回落約4.3%及約3.9%，其他下挫的屋苑跌幅較為溫和。鰂魚涌太古城順安閣低層戶，估價按月跌約2%至約770萬元，惟已連挫8個月，屬跌浪最長項目，累挫約218萬元，減幅約22.1%。另鴨脷洲海怡半島及長沙灣宇晴軒，估價按月未有變化。

利嘉閣地產總裁廖偉強認為，雖然樓價仍錄跌幅，但政府減辣後市場氣氛已有好轉，受惠專才買家活躍，樓價約1,000萬元的中價住宅不乏承接。隨着息口見頂及經濟穩步復甦，看好明年樓市表現，惟預計上半年仍較為反覆，相信下半年才會逐步回升。

20個主要屋苑最新估價