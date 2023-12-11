移民破紀錄 研明春提高門檻

福利政策以外，英國政府亦計劃收緊移民措施，冀未來數年可減少移民到英國人數。當局預計新措施實施後移英人口將比去年的移民人數減少30萬人，而去年英國淨移民人數達破紀錄的74.5萬人。

增工作簽證年薪要求 英國內政大臣祁湛明表示，移民到英國的人數太高，需要降低，計劃由明年春季開始實施一系列措施修訂，包括提高申請技術工作簽證人士的最低年薪要求近48%，由現時的2.62萬英鎊（約25.7萬港元）增加至3.87萬英鎊（約37.9萬港元）；廢除「短缺職業清單制度」，意味僱主無法再以現行薪資八成水平招聘；通過家庭簽證申請配偶或受撫養者移民到英國人士，最低收入門檻從1.86萬英鎊（約18.2萬港元）增至3.87萬英鎊（約37.9萬港元），增幅1.08倍；移民諮詢委員會亦將審查畢業生移民簽證途徑，防止濫用。

擬禁醫護攜家屬移居 儘管醫護及衞生行業人員可獲豁免最低工資要求，但新措施禁止他們攜同家屬移英。原因是截至今年9月的過去一年間，英國當局向醫護行業人員發放約10萬份簽證，並向相關家屬發放1.2萬份簽證，但估計當中大部分人沒有工作，兼使用公共服務資源。