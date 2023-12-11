社福開支勁飆 諾丁漢破產

福利政策的變更與政府的財政狀況不無關係。倘若政府長期入不敷支，緊縮福利政策可作為其中一項紓緩財赤的方法。另一方面，萬一政府要宣布「破產」，市民的福利保障也會受到影響。

港人移英熱門落腳點之一、英國第二大城市伯明翰（Birmingham），在今年9月時宣告實質上破產，暫停非必要公共支出。到近日，另一港人並不陌生的英格蘭中部城市諾丁漢（Nottingham），亦宣告破產，需要停止法律規定服務之外的所有支出。

本年財政缺口逾兩億

有別於伯明翰把破產原因歸咎於「同工同酬索償案」衍生的財務負擔、資訊系統更新計劃嚴重超支、通脹嚴重令公共服務支出增加；諾丁漢市在2023至2024年財政年度出現2,300萬英鎊（約2.25億港元）財政缺口的主因是社會福利需求上升、救濟無家可歸者開支不斷擴大，加上通脹、過去與財務治理相關的問題等，影響該市的財務彈性和動用儲備的能力。這反映英國民眾在面對數十年來最嚴峻的生活成本危機之際，個別財政儲備不多的市政府亦要面對龐大的財務壓力，稍一不慎就會踏上破產之途。