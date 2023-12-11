livi看好中小企貸款續增

虛擬銀行理慧銀行（livi Bank）開業3周年，行政總裁孫大威表示，今年進行業務策略轉型，3月推出商業理財服務，盼成為未來業務的重要支柱。他指，目前有超過2,700間中小企開戶，截至11月底，貸款餘額超過4.6億元，期望明年保持雙位數增長。

孫大威稱，過去3年間已建立一個較完整的體系，先後在「先買後付」服務、扣帳卡、外匯、保險等方面有所布局；雖然年初獲發「1號牌」，但短期內未有推出財富管理服務的計劃。他補充，目前本港經濟正處於復甦階段，相信中小企業有更多的金融服務及融資需求。

該行提供網上開戶及無抵押貸款服務，最快即日完成審批。陳透露，平均每筆企業貸款約200萬元，坦言並非小數目，有部分中小企老闆希望與真人溝通，同時銀行要處理審查等相關工作；目前團隊擁有15名客戶服務經理，未來會隨着業務發展再適時增加人手。

虛擬資產方面，科技總監林冠宇指，目前該行在Web3（第三代互聯網）方面已有一定的技術積累，不過目前市況尚未明朗，市場上亦未見相關商業模式，故仍在觀望階段。