富邦香港估明年活期存款比率增

環球加息潮推高銀行存款量，富邦銀行（香港）執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，過去兩年間該行零售銀行存款飆升近一倍，主要以定期存款為主；不過「定存也有到期的一天」，加上市場預期明年開始減息，將有助投資意欲回升，該行積極爭取將存款轉化成服務費收入，料到明年活期存款（CASA）比率將有所增加。

受惠於新推出的手機銀行應用程式（App），新客戶按年增加三成，當中三分之二來自手機銀行；葉指明年將推出一系列的宣傳及推廣活動，同時改良部分服務流程，以提升客戶體驗，強調以增加新客的黏度為先；冀明年上客能維持雙位數增幅。

私貸新增總額飆逾50% 該行在全港共有15間分行，她認為，手機銀行改變客戶使用習慣，即使客量增加但未見分行不勝負荷，現時考慮部分網點於周日開門，為預約客人提供非交易服務。葉坦言，若增加分行先要解決人手問題，將着力從內部培訓，同時嘗試向沒有銀行但有銷售經驗的人士，以及在校大學生招手。另外，翻新後的中環總行及財富管理中心將於明日正式開幕；尖沙咀分行亦於明年次季以全新面貌示人。

另外，她透露，該行私人貸款增長強勁，新增貸款總額按年增加超過50%，目標2024年能有30至40%的增長。不過，今年樓市交投淡靜，一定程度上拖累新做按揭宗數，導致整體貸款業務出現輕微下跌。