WGC：地緣危機央行增持撐黃金

地緣政治局勢持續緊張，帶動黃金等避險產品需求。世界黃金協會（WGC）表示，儘管許多經濟學家預計美國明年將「軟着陸」，未必利好金價表現，但地緣政治危機加劇及央行持續購買，將為金價提供額外支持，料明年金價可能會保持區間波動，而需求保持韌性。

參考歷史數據，WGC坦言，在「軟着陸」（即通脹回落至目標水平同時不引發經濟衰退）的環境下，黃金無特別的吸引力，平均回報僅持平，甚至略呈負回報。

不過，環球經濟仍有可能衰退，這會鼓勵投資者在其資產中，配置有效的對沖工具，例如黃金，特別是美國、歐盟、印度和台灣將於明年舉行重要選舉，投資者的對沖需求或會高於正常水平。

WGC首席市場策略師John Reade預期，明年金價保持波動，但波幅不大。對於黃金而言，最樂觀是美國經濟出現溫和衰退，投資者紛紛將黃金作為避風港。假設價格持續波動，可能會衝擊實物黃金買盤，尤其是在印度、中東和中國等實物黃金買家對價格更敏感的地方。

提防通脹急降削需求 他又指，即使減息常被視為黃金的好消息，因為現金回報下降，資金轉尋高收益投資，只要降息，黃金就會受到提振，但同時提醒情況不一定如此樂觀，一旦通脹下降速度快過利率下調，實際利率仍會維持高位，而且低於預期的經濟增長也可能打擊黃金需求。

過去幾年，各國央行是全球黃金市場需求的主要來源。據WGC數據，去年各國央行購買了創紀錄的1,136噸黃金，料今年將再次刷新這一紀錄，並提振金價10%或以上。

WGC指出，今年黃金需求最重要的兩件事是硅谷銀行倒閉和哈馬斯對以色列的襲擊，並估計地緣政治事件在今年讓金價上漲3至6%。即使明年央行的需求不如今年，但持續的黃金買盤仍會為金價帶來額外支持。