憧憬減息 金價來年上望2350

全球主要經濟體通脹回落，加息周期已進入尾聲。隨着市場對於美國減息的時間點預期提前，美元的強勢亦無以為繼，令黃金成為投資者熱捧的對象。現貨金價早前刷新了歷史新高，年初迄今累升9.87%。道富環球投資管理副總裁兼亞太區黃金策略師徐志傑認為，明年隨着美國有較大機會減息，在投資需求帶動下，現貨金價最牛上望每安士2,350美元。

在道富預測的基本情景中，未來一段時間金價會在1,900至2,150美元之間上下浮動，此預測乃基於美國經濟避過衰退，而美元持平至小幅度下滑。不過，假如美國經濟陷入明顯衰退，導致聯儲局大手減息、美元顯著下跌，再加上市場出現波動而推高避險情緒的話，則金價有機會上望2,350美元。

需求望ETF及期貨接力 不過，上述的情景分析乃基於稍早前的數據，只能作參考之用。在他看來，現在金價的前景看起來比之前更為樂觀。

徐志傑指出，今年最撐金價的主要動力來自央行增加儲備以及實物黃金的需求。展望明年，如果金價要繼續上漲，很可能是靠投資需求所驅動，包括黃金交易所買賣基金（ETF）以及期貨的投資需求。

估美元再貶兩成才合理 徐氏提到，美元進一步轉弱的預期亦是看好金價的另一大原因。道富預測聯儲局於明年下半年或開始減息，屆時美元亦會繼續走軟；而根據道富的技術走勢估值模型，美元的合理價值（Fair value）可能要再跌兩成，雖然這未必會在短時期內實現，但中長線而言美元的前景仍然看淡。

另邊廂，各國央行增持黃金趨勢，亦是支撐金價的助力之一。他表示，在地緣政治局勢緊張的情況下，中國人民銀行近年不斷增持黃金；而一些黃金儲備相對較低的新興市場國家亦有望成為主要買家。雖然完全放棄美元儲備的情況不太可能發生，但相信會有更多國家開始減少依賴美元，轉而持有黃金。

事實上，除了人行不斷增持黃金外，民間亦有不少資金，甚至一度在稍早前把上海黃金交易所的金價推高，對比國際市場金價一度溢價逾6%。雖然近期這種溢價已明顯回落，但仍然高於歷史平均水平。徐解釋指，這正反映了內地市場對黃金的需求相當強勁，這一方面可能是因為央行買金的行動給予了市場信心，另一方面也可能是因為房地產市場不振，令更多人選擇改為投資黃金。

中國是全球最大實物黃金買家。 道富對金價3種情景預測