股市估市：環球避險資產需求未減
中國、香港及澳門評級展望遭下調，港股被壞消息籠罩，恒生指數考驗16,000點支持力度。外圍方面，美國通脹降溫，就業市場鬆動，朝向「金髮女孩經濟」（即經濟溫和增長、低通脹、低利率）的情景發展，但美股7巨頭升勢放緩，資金或流入傳統經濟股。
金礦股宜候低收集
另外，須留意日本央行態度有機會引發市場震盪。近期央行行長植田和男指年底後的工作更具挑戰性，連帶副行長冰見野良三就利率轉正的潛在影響提出假設，市場解讀為暗示日本央行愈來愈接近結束負利率政策。
世界黃金協會最新數據顯示，11月全球黃金交易所買賣基金（ETF）淨流出9.2億美元，淨流出幅度較10月的20億美元明顯縮減。其中，北美基金結束連續5個月減持黃金ETF；亞洲則持續錄得溫和淨流入。基於加息周期到達尾聲，央行持續增持黃金，若黃金ETF轉錄淨流入，將可為金價加添動力。
另一邊廂，明年環球經濟普遍低增長，加上多國舉行重要選舉，地緣政治風險或有所升溫，避險需求仍存，利好金價向上，金礦股宜候低收集。
個股方面，可留意醫藥股。目前正值冬季流感高峰期，內地呼吸道疾病病例增加，料流感藥需求上升。內媒報道，北京地區抗流感病毒藥奧司他韋按月銷量增長超過1.6倍。東陽光長江藥業(01558)為奧司他韋在內地的主要生產商，短期有望吸引資金流入。該股向上阻力位11.1元，支持位8.5元。
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