股市估市：環球避險資產需求未減

中國、香港及澳門評級展望遭下調，港股被壞消息籠罩，恒生指數考驗16,000點支持力度。外圍方面，美國通脹降溫，就業市場鬆動，朝向「金髮女孩經濟」（即經濟溫和增長、低通脹、低利率）的情景發展，但美股7巨頭升勢放緩，資金或流入傳統經濟股。

金礦股宜候低收集 另外，須留意日本央行態度有機會引發市場震盪。近期央行行長植田和男指年底後的工作更具挑戰性，連帶副行長冰見野良三就利率轉正的潛在影響提出假設，市場解讀為暗示日本央行愈來愈接近結束負利率政策。

世界黃金協會最新數據顯示，11月全球黃金交易所買賣基金（ETF）淨流出9.2億美元，淨流出幅度較10月的20億美元明顯縮減。其中，北美基金結束連續5個月減持黃金ETF；亞洲則持續錄得溫和淨流入。基於加息周期到達尾聲，央行持續增持黃金，若黃金ETF轉錄淨流入，將可為金價加添動力。

另一邊廂，明年環球經濟普遍低增長，加上多國舉行重要選舉，地緣政治風險或有所升溫，避險需求仍存，利好金價向上，金礦股宜候低收集。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）